Минус 4,5%. Moody's спрогнозировало падение ВВП Украины

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Рейтинговое агентство Moody’s ожидает постепенного восстановления экономического роста в Украине со второго полугодия 2020 года.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service прогнозирует спад реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021 году, сообщили в агентстве.
“Moody’s ожидает, что экономика — из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабого внешнего спроса и более низких денежных переводов – резко сократится в 2020 году. Ожидается, что экономический рост постепенно возобновится со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году», — сказано в сообщении.
По оценкам Moody’s, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составят около 16% ВВП. «В следующем году потребность в финансировании будет меньше, но все еще остается вызовом», — добавили эксперты агентства.
Они уточняют, что финансирование от МВФ и других МФО составит в этом году $8,6 млрд, или 6% ВВП.
По мнению Moody’s, настроения инвесторов в отношении Украины хотя и могут улучшиться с новой программой МВФ, будут оставаться настороженными, учитывая рост неприятия риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики. В условиях ограниченного доступа к внешним рынкам правительство будет полагаться на финансирование на внутреннем долговом рынке.
Внутренний рынок госзайма, прогнозирует агентство, продолжает развиваться, но по-прежнему сможет предоставлять лишь ограниченные возможности для замены внешнего финансирования.
Валютные резервы Украины благодаря новой программе МВФ на конец года (без учета золота) составят около $22 млрд, что достаточно для покрытия примерно четырех месяцев импорта (на начало 2020 года составили $24,1 млрд. — Ред.).
Moody’s прогнозирует увеличение отношения госдолга к ВВП Украины более чем на 12 п. п. — до примерно 63% в 2020 году, при этом госдолг по-прежнему будет соответствовать рейтинговым показателям.
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