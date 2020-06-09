Минус 4,5%. Moody's спрогнозировало падение ВВП Украины

Рейтинговое агентство Moody’s ожидает постепенного восстановления экономического роста в Украине со второго полугодия 2020 года.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service прогнозирует спад реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021 году, сообщили в агентстве.

“Moody’s ожидает, что экономика — из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабого внешнего спроса и более низких денежных переводов – резко сократится в 2020 году. Ожидается, что экономический рост постепенно возобновится со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году», — сказано в сообщении.

По оценкам Moody’s, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составят около 16% ВВП. «В следующем году потребность в финансировании будет меньше, но все еще остается вызовом», — добавили эксперты агентства.

Они уточняют, что финансирование от МВФ и других МФО составит в этом году $8,6 млрд, или 6% ВВП.

По мнению Moody’s, настроения инвесторов в отношении Украины хотя и могут улучшиться с новой программой МВФ, будут оставаться настороженными, учитывая рост неприятия риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики. В условиях ограниченного доступа к внешним рынкам правительство будет полагаться на финансирование на внутреннем долговом рынке.

Внутренний рынок госзайма, прогнозирует агентство, продолжает развиваться, но по-прежнему сможет предоставлять лишь ограниченные возможности для замены внешнего финансирования.

Валютные резервы Украины благодаря новой программе МВФ на конец года (без учета золота) составят около $22 млрд, что достаточно для покрытия примерно четырех месяцев импорта (на начало 2020 года составили $24,1 млрд. — Ред.).

Moody’s прогнозирует увеличение отношения госдолга к ВВП Украины более чем на 12 п. п. — до примерно 63% в 2020 году, при этом госдолг по-прежнему будет соответствовать рейтинговым показателям.