В Китае построили "лежачий" небоскреб (фото)

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В городе Чунцин открылась новая достопримечательность – “горизонтальный” небоскреб, который положили на 4 башни.
Об этом сообщает CNN.
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По информации, строение расположено на высоте 250 метров, там находятся: выставочный павильон, который показывает будущую жизнь на Марсе, и площадка для обозрения с прозрачным полом.
Отмечается, что в нем также будет размещаться частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.
Фото из открытых источников
Известно, что высота необычного строения составляет 300 метров, а вес – 12 тысяч тонн, а на самый верх можно “долететь” на лифте за 50 секунд.
Фото: Подробности
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