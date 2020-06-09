0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

В Китае построили "лежачий" небоскреб (фото)

В Китае построили "лежачий" небоскреб (фото)

В городе Чунцин открылась новая достопримечательность – “горизонтальный” небоскреб, который положили на 4 башни.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также: Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль

По информации, строение расположено на высоте 250 метров, там находятся: выставочный павильон, который показывает будущую жизнь на Марсе, и площадка для обозрения с прозрачным полом.

Отмечается, что в нем также будет размещаться частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.


Фото из открытых источников

Известно, что высота необычного строения составляет 300 метров, а вес – 12 тысяч тонн, а на самый верх можно “долететь” на лифте за 50 секунд.


Фото: Подробности

По материалам Подробности
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.