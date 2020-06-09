В Китае построили "лежачий" небоскреб (фото)

В городе Чунцин открылась новая достопримечательность – “горизонтальный” небоскреб, который положили на 4 башни.

Об этом сообщает CNN.

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По информации, строение расположено на высоте 250 метров, там находятся: выставочный павильон, который показывает будущую жизнь на Марсе, и площадка для обозрения с прозрачным полом.

Отмечается, что в нем также будет размещаться частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.



Фото из открытых источников

Известно, что высота необычного строения составляет 300 метров, а вес – 12 тысяч тонн, а на самый верх можно “долететь” на лифте за 50 секунд.



Фото: Подробности