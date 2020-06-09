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У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесе

У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесе

Проблема борьбы с коррупцией в бизнесе гораздо глубже, чем может казаться.

Об этом заявила Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента Украины в эфире одного из украинских телеканалов.

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“Наша задача не только расследовать, определить виновных – и пусть они понесут ответственность, но также изменить систему налогообложения. Если мы видим, что бизнес ищет схемы, готов платить по 10-12-15%, чтобы не платить НДС, например, или не растаможивать, то давайте пересмотрим нашу налоговую систему”, – отметила она.

В противном случае, по ее мнению, будет бег по кругу.

“Бизнес будет пробовать договариваться, потому что ему дорого платить тот уровень налогов, который есть сегодня”, – подчеркнула она.

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По материалам Сегодня
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