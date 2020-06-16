Алименты на карантине: сколько заплатили украинцы

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С начала 2020 года органы Государственной исполнительной службы уже взыскали более 2 млрд грн алиментных платежей, из них 1,3 млрд грн за март-май.
Об этом УНН сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос.
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“В течение 2020 года государственными исполнителями взыскано 2,1 млрд грн алиментных платежей, из них 422 млн грн в течение марта, 463,1 млн грн в течение апреля и 447,9 млн грн в течение мая”, — сообщили в министерстве.
Таким образом, в течение весны работники ГИС взыскали 1,3 млрд грн алиментов.
Также сообщается, что по состоянию на 1 июня 2020 года на исполнении находится 507,2 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов.
Так, количество документов, по которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за 3 месяца, составляет 166,1 тыс. документов, за 4 месяца — 127,8 тыс. документов, за 6 месяцев — 86,4 тыс. документов, за 1 год — 54,2 тыс. документов.
В Минюсте отмечают, что в случае отсутствия сведений о месте проживания или пребывания должника государственный исполнитель обращается в суд с представлением о вынесении решения о розыске должника.
“По состоянию на 1 июня 2020 в розыске находится почти 17 тыс. должников”, — отметили в ведомстве.
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