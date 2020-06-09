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Укрпочта получила $80 000 на закупку POS-терминалов

Укрпочта получила $80 000 на закупку POS-терминалов

Укрпочта получила грант Министерства коммуникаций и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности на $80 тыс. в рамках программы Всемирного почтового союза (ВПС). Эти средства предназначены на закупку POS-терминалов для установки в отделениях в сельской местности с населением менее 3000 жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

«Уже не первый год Укрпочта борется за то, чтобы 15 миллионов украинцев в 27 тысячах небольших городов и сел имели доступ к современным финансовым услугам. Приятно, что Правительство Японии оценило наши инициативы в распространении финансовой инклюзии в Украине и выразило им свою поддержку, выделив грант на приобретение POS-терминалов», – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Покупка POS-терминалов обеспечит:

  • осуществление безналичных расчетов за потребленные товары и услуги населению отдаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют банковские учреждения: принимать платежные карты для оплаты коммунальных услуг, почтовых переводов, операций снятия наличных и т. д;

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  • возможность рассчитываться безналично еще почти 1 млн гражданам (сейчас в крупнейших 3100 почтовых отделениях Укрпочты установлены и работают более 5000 POS-терминалов).

Тендер на приобретение POS-терминалов планируется провести до конца этого года через систему Prozorro.

Справка Finance.ua:

  • Предоставление “Укрпочте” некоторых функций банка даст доступ около 40% населения Украины, проживающему в сельской местности, к банковским услугам.
  • В тематический законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, будет внесено требование об обязательном наличии банкоматов в отделениях “Укрпочты”.

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По материалам Finance.UA
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