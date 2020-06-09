0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 373 0

Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"

Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"

У Офиса президента сегодня, 15 июня, проходит митинг инвесторов жилищных комплексов корпорации “Укрбуд”. В нем участвуют более 1 тыс. человек.

Участники протеста требуют от главы государства Владимира Зеленского выполнить обещание о завершении строительства домов.

Инвесторы принесли импровизированную пятиметровую таблетку для “улучшения памяти Президента”, чтобы он вспомнил об “Укрбуде” и 40 тыс. человек.

В апреле инвесторы “Укрбуда” провели акцию протеста под зданием Минобороны. Люди пригрозили устроить новый Майдан и заявили, что не уйдут домой, пока Минобороны, выступающее стороной договоров, не прекратит препятствовать строительству ЖК.

В мае состоялся автомобильный митинг и протест под Киевской горгосадминистрацией. Как объяснили участники, Зеленский лично пообещал, что дома “Укрбуда” будут достроены компанией “Киевгорстрой”, но строительство не возобновилось из-за блокирования процесса со стороны чиновников, которые игнорируют решения главы государства.

Ранее Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко должен подключиться к решению вопроса о стройках “Укрбуда”. Тот в ответ возразил. По словам мэра столицы, заявления о том, что он сам может решить этот вопрос, некорректны: четыре жилищных комплекса строятся на землях Минобороны, которое должно подписать договоры на прежних условиях.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.