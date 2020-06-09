Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"

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У Офиса президента сегодня, 15 июня, проходит митинг инвесторов жилищных комплексов корпорации “Укрбуд”. В нем участвуют более 1 тыс. человек.
Участники протеста требуют от главы государства Владимира Зеленского выполнить обещание о завершении строительства домов.
Инвесторы принесли импровизированную пятиметровую таблетку для “улучшения памяти Президента”, чтобы он вспомнил об “Укрбуде” и 40 тыс. человек.
В апреле инвесторы “Укрбуда” провели акцию протеста под зданием Минобороны. Люди пригрозили устроить новый Майдан и заявили, что не уйдут домой, пока Минобороны, выступающее стороной договоров, не прекратит препятствовать строительству ЖК.
В мае состоялся автомобильный митинг и протест под Киевской горгосадминистрацией. Как объяснили участники, Зеленский лично пообещал, что дома “Укрбуда” будут достроены компанией “Киевгорстрой”, но строительство не возобновилось из-за блокирования процесса со стороны чиновников, которые игнорируют решения главы государства.
Ранее Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко должен подключиться к решению вопроса о стройках “Укрбуда”. Тот в ответ возразил. По словам мэра столицы, заявления о том, что он сам может решить этот вопрос, некорректны: четыре жилищных комплекса строятся на землях Минобороны, которое должно подписать договоры на прежних условиях.
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