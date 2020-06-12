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Опубликован проект новой программы деятельности Кабмина

Опубликован проект новой программы деятельности Кабмина

Кабинет министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Соответствующий документ обнародован на правительственном портале.

Правительство Дениса Шмыгаля позиционирует так называемую Программу 2.0 как реакцию на ряд стоящих перед Украиной проблем с учетом российской агрессии, пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. Кабинет министров полагает, что экономические шоки приведут к падению ВВП на 4-8% в 2020 году.

Доработанная программа включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина. Кроме того, документ содержит задания для каждого отдельно взятого министерства.

В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85. В целом документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создание условий для бизнеса.

По материалам РБК-Украина
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