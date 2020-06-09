Межбанк: гривна сдает позиции

Доллар снова подорожал на межбанке. Уже второй день подряд гривна сдает свои позиции. Если за 11 июня курс вырос на 9 копеек с 26,57/26,60 до 26,66/26,69 гривен, то к вечеру пятницы 12 июня котировки с утренних 26,65/26,68 гривен поднялись до 26,75/26,78 – т.е. еще на 10 копеек при продаже.

Пока это только на руку как экспортерам (им предстоит на следующей неделе рассчитываться с бюджетом, и рост курса им позволяет частично экономить валютную выручку, получая за нее больше гривны), так и правительству – рост официального курса приводит к увеличению поступлений в бюджет от таможенных сборов, привязанных к нему.

Кроме этого, полученный сегодня транш МВФ увеличит наши резервы и их рост в гривневом эквиваленте за счет переоценки валютного курса позволит чиновникам формально залатать больше дыр в бюджете, номинированном в гривне.

Основными покупателями сегодня были нерезиденты (они продолжали покупать через СИТИбанк валюту за счет предыдущих погашений гривневых ОВГЗ) и несколько крупных частных игроков на рынке энергоносителей. А продавцами – выступали практически госбанки и несколько банков с частным украинским капиталом (среди госов выделялся Укргазбанк, который по слухам с рынка продавал валюту Нафтогаза и его дочерних структур).

НБУ участия в торгах не принимал, так как продавцы и покупатели сами находили компромиссный курс и особого излишка доллара явно не наблюдалось.

Рост котировок последних дней может продолжить “пугать” потенциальных покупателей валюты в начале следующей недели, что будет отражаться на курсе уже с понедельника.

Ход торгов:

Спрос волнами превышал предложение в течение сессии, что и отражалось на курсе. С утренних 26,65/26,68 доллар к 11 часам вырос до 26,69/26,72 гривен, а к 12:00 ненадолго застыл на отметке 26,70/26,72.

К обеду котировки за счет спроса нерезидентов еще подросли до 26,74/26,76 гривен, а Укргазбанк активно продавал валюту в пределах уровней 26,75. Это подстраховало гривну и к 15 часам она укрепилась до 26,72/26,745.

Но это продолжалось недолго и как только основные игроки завершили все свои операции – спекулянты на небольших суммах подтянули котировки до 26,75/26,78 к концу сессии. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 12 июня на межбанке:

Доллар с утренних 26,65/26,68 к концу дня подорожал до 26,75/26,78 гривен; НБУ на торги не выходил; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,7213 гривен, а официальный на 15 июня установлен на отметке 26,7303 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,72 / 26,74

евро – 30,20 / 30,23

российский рубль – 0,3842 / 0,3849

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1241 / 1,1243

Курсы валют на Межбанке

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