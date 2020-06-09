0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 40 0

Подешевели овощи борщового набора

Подешевели овощи борщового набора

С мая 2019 г. по май 2020 г. подешевели овощи борщового набора, кроме картофеля.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Репчатый лук подешевел на 39,1%, до 17,34 грн за кг. Свекла – в 3,7 раза, до 5,75 грн за кг. Морковь – в 3,2 раза, до 7,0 грн за кг. Капуста – в 2,3 раза, до 8,03 грн за кг.

На 8,5% подорожал картофель, до 15,27 грн за кг. Яблоки за это время подорожали в 2,3 раза, до 25,68 грн за кг.

Сахар подорожал на 6,2%. В мае 2020 года стоил в среднем по стране 15,14 грн за кг. Подсолнечное масло подешевело на 2,3%, до 34,14 грн за 1 л.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.