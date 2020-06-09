С мая 2019 г. по май 2020 г. подешевели овощи борщового набора, кроме картофеля.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Репчатый лук подешевел на 39,1%, до 17,34 грн за кг. Свекла – в 3,7 раза, до 5,75 грн за кг. Морковь – в 3,2 раза, до 7,0 грн за кг. Капуста – в 2,3 раза, до 8,03 грн за кг.

На 8,5% подорожал картофель, до 15,27 грн за кг. Яблоки за это время подорожали в 2,3 раза, до 25,68 грн за кг.

Сахар подорожал на 6,2%. В мае 2020 года стоил в среднем по стране 15,14 грн за кг. Подсолнечное масло подешевело на 2,3%, до 34,14 грн за 1 л.