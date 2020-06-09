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Система электронных закупок Prozorro предупредила о новых правилах оплаты жалоб от участников торгов в Антимонопольный комитет.
Об этом сообщается на странице электронной площадки в Facebook.
“По новым правилам за обеспечение получения оплаты, ее возвращения жалобщику или перечисления в государственный бюджет отвечает ГП “Прозорро”. Поэтому плата вносится на отдельный счет, созданный предприятием”, – говорится в сообщении.
Плата производится через систему Prozorro в день подачи жалобы. Участник может оплатить жалобу платежной карточкой с помощью сервиса онлайн-платежей LiqPay. Комиссия за проведение платежа через сервис составляет 2,5% от суммы за проведение платежа.
Также по новым правилам участник торгов может оплатить подачу жалобы через банк.
Для этого на странице создания жалобы нужно загрузить шаблон платежного документа. Для начала необходимо указать реквизиты для возврата платы за жалобу участнику, указав код ЕГРПОУ юридического лица или РНУКПН физического лица, а также международный номер банковского счета по стандарту IBAN. После этого система Prozorro автоматически сформирует шаблон платежного документа.
“Очень важно при осуществлении оплаты ввести все данные так, как это указано в шаблоне платежного документа. Иначе ГП “Прозорро” не подтвердит получение платы за подачу жалобы, а следовательно, жалоба не будет направлена в АМКУ. Шаблон должен содержать следующие данные: наименование и код получателя, сумма платежа, наименование банка получателя и его счет, назначение платежа”, – подчеркнули в Prozorro.
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