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Минфин посчитал расходы из Фонда борьбы с COVID-19

Минфин посчитал расходы из Фонда борьбы с COVID-19

По состоянию на 10 июня из Фонда борьбы с COVID-19 выделено 35,8 млрд грн, из них почти 9 млрд грн – на социальную защиту и пособия по безработице, 1,6 млрд грн – на поддержку детей ФОП, 3 млрд грн – на здравоохранение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на выступление первого заместителя министра Дениса Улютина в онлайн-дискуссии «Точка контроля. Как эффективно провести бюджетные расходы в кризисный год».

“По состоянию на 10 июня 2020 года Правительством приняты решения о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 в сумме 35,8 млрд грн, в том числе на: социальную защиту и безработицу – почти 9 млрд грн, поддержку детей ФОП – 1,6 млрд грн, здравоохранение – 3 млрд грн, выплату больничных – 2,2 млрд грн. Отдельно стоит подчеркнуть выполнение госбюджета, которое в мае мы обеспечили на 100%», – отметил Улютин.

Он напомнил, что в апреле парламент одобрил изменения в госбюджет на 2020 год, которыми был заложен Стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусной болезнью объемом около 65 млрд грн.

Были пересмотрены расходы по ряду бюджетных программ, которые не могли быть реализованы из-за введения карантинных мероприятий. Однако, по словам первого заместителя министра, удалось сохранить финансирование дорожной инфраструктуры, программ строительства, оборонной сферы, поддержки сельскохозяйственных производителей и других расходов.

Улютин также подчеркнул, что сейчас делается все необходимое для усиления контроля за эффективностью и целевым использованием бюджетных средств, а после завершения карантина будет проведен аудит использования средств.

Справка Finance.ua:

  • В апреле 2020 года во время просмотра в парламенте государственного бюджета на нынешний год был создан Фонд борьбы с коронавирусом, который будет действовать в период карантина и в течение 30 дней после его отмены. Общий объем фонда составляет 64,7 млрд грн.
По материалам УКРИНФОРМ
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