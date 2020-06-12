Британская экономика упала на рекордные 20% из-за COVID-19

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В Великобритании из-за пандемии коронавируса в апреле зафиксировали крупнейшее в истории страны падение экономики – 20,4%.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Офиса национальной статистики.
«Во время карантина в апреле британская экономика упала на рекордные 20,4%», – говорится в сообщении.
Это наибольшее падение в истории страны. В британском правительстве назвали такое уменьшение «ожидаемым», несмотря на значительное влияние на экономику от коронавируса.
Среди главных причин такого резкого падения приводятся большие потери в импорте и экспорте, в частности, автомобилей, топлива, одежды и объектов искусства.
Данные за май будут обнародованы только в июле.
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