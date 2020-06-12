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Hyundai разрабатывает три новых электромобиля

Hyundai разрабатывает три новых электромобиля

Компания Hyundai сейчас разрабатывает три новых электромобиля. В продажи они появятся в ближайшее время.

Все эти три новинки построят на новой модульной платформе EV. Речь идет про электрический кроссовер в стиле ретро (на базе концепта Production 45), электрический седан (на базе концепта Prophecy), а также еще про один электрокар, название которого и тип кузова пока не сообщается.

Первым из них на конвейер встанет кроссовер Production 45 – в 2021 году. Вскоре после него начнется серийное производство седана Prophecy.

Высокопроизводительный электрический седан Hyundai Prophecy должен будет составить конкуренцию Tesla Model 3. Запас хода у них будет примерно одинаковый, как и цена.

По материалам autonews.ua
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