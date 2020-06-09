За три месяца открылись онлайн более 16 тысяч ФЛП

В Украине за три месяца открыто онлайн более 16 тысяч ФЛП. Об этом в FACEBOOK сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Три месяца назад мы запустили возможность зарегистрировать ФЛП онлайн. Услугу нового поколения. Это самая быстрая и удобная возможность в мире открыть собственное дело. За три месяца ФЛП через портал открыли 16,1 тыс. и это практически 45% от всех ФЛП, зарегистрированных за этот время в Украине”, – написал он.

За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано более 5 тыс. ФЛП, из них 2,1 – онлайн на портале «Дія».

“Такие цифры свидетельствуют, что темпы регистрации физических лиц предпринимателями возвращаются к карантинному уровню. 92% пользователей портала довольны услугой. Это фантастика! Такая цифра не только радует, но и вдохновляет на другие цифровые преобразования в стране”, – заявил Федоров.

Ранее Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 году: для них действуют нормы по проведению всех видов расчетно-кассовых операций в соответствии с договором и требованиями законодательства Украины, которые установлены с 2003 года; после уплаты всех налогов и сборов они имеют право перечислить средства с текущего счета, открытого для ведения предпринимательской/независимой профессиональной деятельности на текущий счет, открытый этим лицом для собственных нужд.

Справка Finance.ua:

“Спящие” ФЛП получили налоговую амнистию. Особенность закона в том, что он не распространяет свою амнистию поголовно на все “спящие” ФЛП .