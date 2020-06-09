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В НБУ анонсировали масштабную проверку банков

В НБУ анонсировали масштабную проверку банков

Нацбанк Украины намерен провести проверку качества активов банков после преодоления кризиса, которая предоставит полную информацию о размере дефицита капитала.

Об этом говорится в меморандуме МВФ с Украиной.

Согласно ему, также будут приняты меры надзора в отношении банков с недостаточной капитализацией, которые не выполнят уже разработанные ими планы восстановления коэффициентов достаточности капитала.

Кроме того, после преодоления кризиса и возвращения экономики на путь устойчивого роста планируется возобновление усилий по приведению норм капитала банков в соответствие с международными стандартами.

В документе также отмечается, что Украина намерена до конца октября 2020 года утвердить поправки в закон о банковской деятельности, разработанные совместно с представителями МВФ и Всемирного банка (ВБ), с целью устранения пробелов в корпоративном управлении банков с Базельской конвенцией 2015 года.

Поправками также планируется внедрить буферы сохранения капитала и доработать положения о новой структуре капитала в соответствии с Базельской конвенцией.

По материалам Комментарии
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