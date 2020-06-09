Топливо в Украине может стать самым дорогим в Европе - эксперты

Дизельное топливо и сжиженный автогаз в Украине могут подорожать до уровня, при котором они станут самыми высокими в Европе.

Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы А-95.

Это произойдет в случае ограничений на импорт нефтепродуктов, которого добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании.

Из-за низких объемов производства топлива в Украине нефтетрейдеры вынуждены его импортировать, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх, объясняют в А-95.

Поэтому, по мнению экспертов А-95, любые ограничения относительно импорта вызовут рост цен и перебои с поставками.

“Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и автогаз до европейских максимумов”, – отметил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его подсчетам, введение пошлины 8,5% при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т. Тогда расходы на топливо у самых крупных категорияй потребителей вырастут.

Частный и коммерческий сектор переплатят 4 млрд грн, аграрный сектор – 1,9 млрд грн, горно-металлургический комплекс 700 млн грн, Укрзализныця -300 млн грн, Минобороны – 100 млн грн.

Куюн также отметил, что украинские НПЗ принадлежат самым мощным финансово-промышленным группам – Приват и НАК Нафтогаз Украины, способным привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания ценового давления на потребителей.