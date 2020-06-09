Третий этап выхода из карантина: как заставить бизнес снова работать

После двухмесячного перерыва и режима самоизоляции многие молодые предприниматели не представляют, как вернуться к прежним товарооборотам и возобновить полноценную деятельность предприятия. Эта статья подскажет, какие шаги можно предпринять чтобы не только остаться на плаву, а и неплохо расширить ассортимент предлагаемых товаров.

Что мы продаем

Каждый потенциальный покупатель хочет отдать свои сбережения только в случае полной уверенности, что приобретаемый товар соответствует его ожиданиям. Распространенной причиной, по которой клиенты уходят к конкурентам, является отнюдь не качество продаваемой продукции, а ее ассортимент. Потому не стоит скупиться и ограничиваться одним, двумя вариантами цветовых и дизайнерских исполнений модели. Чем разнообразнее будет ваш выбор, тем вероятнее, что покупатель от вас не уйдет.

Но если ваш капитал не позволяет закупить достаточное количество качественной продукции, не отчаивайтесь. Сегодня в Китае можно купить всевозможные товары, аналогичные оригиналам по достаточно низкой цене. Кстати, узнать, как покупать товар в Китае можно здесь.

С компанией Meest China вы можете напрямую сотрудничать с поставщиками Китая, и быть уверенными, что все прибудет вовремя, целым и без брака. Этот перевозчик не только доставляет отправления, а оказывает полный спектр услуг для предпринимателей:

таможенное оформление с документальным сопровождением;

консолидация товаров от различных поставщиков в одну посылку и разбивка крупных партий на несколько отправлений;

контроль качества и соответствия.

Решая осуществлять закупки в Китае, надежнее перевозчика вам не найти.

Реклама двигатель прогресса

Как показывает сегодняшний кризис, на плаву смогут остаться только те, кто сумеет адаптироваться под новые условия рынка. Развитие интернет-индустрии открывает перед предпринимателями не только новые возможности рекламы, а и предлагает найти новые рынки сбыта своих товаров и даже инвесторов. Поэтому стоит пересмотреть свое отношение к социальным сетям и потратиться на продвижение.

Это важно:

о вашем товаре сможет узнать большая аудитория;

благодаря перевозчикам вы расширите демографию продаж;

возрастет товарооборот.

Если у вас достаточно опыта и уйма свободного времени, вы можете и самостоятельно заниматься продвижением своего бизнеса, в противном случае, эти действия лучше доверить профессионалам.

Как продавать в интернете

Многие ошибочно полагают, что для подобных действий одним из обязательных условий является наличие сайта. Но при грамотном подходе даже при помощи обычной доски объявлений можно неплохо раскрутиться. Единственное, старайтесь быть всегда на связи, ведь у потенциального покупателя могут возникнуть вопросы.

К тому же, не лишним будет изучить перевозчиков, ведь от качества их услуг будет зависеть целостность отправлений, скорость доставки и удовлетворенность покупателей.