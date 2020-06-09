В Раде зарегистрировали законопроект об электронных трудовых книжках

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», которым хотят отменить трудовые книжки в бумажном виде.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Согласно документу, учет трудовой деятельности работника следует вести в электронной форме.
Цель: отказаться от бумажных трудовых книжек и перенести информацию о трудовой деятельности в электронный формат.
Что предусматривает законопроект:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 3482 8
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 2886 3
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5772 3
Правительство ожидает более умеренного падения экономики Украины, чем МВФВчера, 09:32 - 318 3
Транш МВФ будет поддерживать низкий уровень роста цен — НацбанкВчера, 21:29 - 308 2
Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазиновВчера, 13:23 - 10932
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5772 3
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 2886 3
Банки начали избавляться от ОВГЗВчера, 13:46 - 2366
Система видеофиксации: Аваков показал статистику за 10 днейВчера, 17:03 - 2177
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)48 мин. назад - 21
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1173 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2245 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2706
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2074 9