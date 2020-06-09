В Раде зарегистрировали законопроект об электронных трудовых книжках

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», которым хотят отменить трудовые книжки в бумажном виде.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Согласно документу, учет трудовой деятельности работника следует вести в электронной форме.

Цель: отказаться от бумажных трудовых книжек и перенести информацию о трудовой деятельности в электронный формат.

Что предусматривает законопроект:

учет трудовой деятельности работника следует вести в электронной форме в реестре застрахованных лиц Госреестра;

по требованию работника владелец предприятия обязан будет внести в трудовую книжку (которая должна храниться у работника) запись как о приеме на работу, так и о переводе или увольнении;

при заключении трудового договора гражданин обязан предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Госреестра;

при увольнении владелец предприятия обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) (сейчас – вернуть трудовую книжку) об увольнении и произвести с ним расчет;

трудовой стаж будет определяться по данным, содержащимся в Госреестре, что позволит предоставлять пособие автоматически без личного обращения гражданина с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию.

Справка Finance.ua:

Законопроект №3623 был анонсирован Правительством 2 июня 2020 года.