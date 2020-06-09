Межбанк: поведение рынка сформирует "пятничный эффект"

Конец рабочей недели на межбанке будет проходить в два этапа:

1) активная фаза торгов до обеда;

2) резкое снижение активности всех участников рынка после 14 часов.

Основная причина такого поведения клиентов и банков – “пятничный эффект”.

Те из компаний, кому нужно закрыть свои внешние обязательства и кто “занервничал” после вчерашнего роста котировок к концу торгов четверга – будут сегодня оперативно закрывать свои сделки до 13 часов.

А после обеда на торгах уже останутся только спекулянты, которые будут выжидать запоздавших игроков с небольшими суммами лотов. Это приведет к снижению статистики операций на межбанке. По прогнозу, объемы операций на торгах сегодня будут находиться в пределах до $190 млн при заключении до 450 сделок.

Нацбанк продолжит пополнять резервы при излишке предложения доллара на торгах, как он делал это в среду и четверг. Но особых объемов избытка валюты мы не ожидаем. Остатки гривны от погашений ОВГЗ еще позволяют нерезидентам скупать излишек предложения доллара на межбанке и этим частично “забирать хлеб” у регулятора.

Тренд по валюте в течение дня будет полностью зависеть от действий крупных игроков и их курсовых задач. Особой дополнительной реакции рынков на вчерашнее понижение учетной ставки НБУ до 6% мы в пятницу не ожидаем, так как частично коррекцию своих планов после этой новости крупные игроки межбанка и нерезиденты уже сделали. И сегодня они лишь окончательно перегруппируются в своих задачах на ближайшее время с учетом новой реальности по стоимости ресурсов. Но пока нерезиденты не купят всю валюту на имеющуюся у них гривну от предыдущих погашений облигаций – они будут провоцировать спекулянтов на попытки поднять котировки в момент выхода иностранцев на торги.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,66 / 26,69

евро – 30,33 / 30,36

российский рубль – 0,3841/ 0,3848

Курсы валют на Межбанке

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