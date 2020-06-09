Межбанк: поведение рынка сформирует "пятничный эффект"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Конец рабочей недели на межбанке будет проходить в два этапа:
1) активная фаза торгов до обеда;
2) резкое снижение активности всех участников рынка после 14 часов.
Основная причина такого поведения клиентов и банков – “пятничный эффект”.
Те из компаний, кому нужно закрыть свои внешние обязательства и кто “занервничал” после вчерашнего роста котировок к концу торгов четверга – будут сегодня оперативно закрывать свои сделки до 13 часов.
А после обеда на торгах уже останутся только спекулянты, которые будут выжидать запоздавших игроков с небольшими суммами лотов. Это приведет к снижению статистики операций на межбанке. По прогнозу, объемы операций на торгах сегодня будут находиться в пределах до $190 млн при заключении до 450 сделок.
Нацбанк продолжит пополнять резервы при излишке предложения доллара на торгах, как он делал это в среду и четверг. Но особых объемов избытка валюты мы не ожидаем. Остатки гривны от погашений ОВГЗ еще позволяют нерезидентам скупать излишек предложения доллара на межбанке и этим частично “забирать хлеб” у регулятора.
Тренд по валюте в течение дня будет полностью зависеть от действий крупных игроков и их курсовых задач. Особой дополнительной реакции рынков на вчерашнее понижение учетной ставки НБУ до 6% мы в пятницу не ожидаем, так как частично коррекцию своих планов после этой новости крупные игроки межбанка и нерезиденты уже сделали. И сегодня они лишь окончательно перегруппируются в своих задачах на ближайшее время с учетом новой реальности по стоимости ресурсов. Но пока нерезиденты не купят всю валюту на имеющуюся у них гривну от предыдущих погашений облигаций – они будут провоцировать спекулянтов на попытки поднять котировки в момент выхода иностранцев на торги.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,66 / 26,69
евро – 30,33 / 30,36
российский рубль – 0,3841/ 0,3848
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 3277 8
Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"Вчера, 11:30 - 1170 4
В Минфине сообщили, куда направят €500 млн от ЕСВчера, 10:05 - 878 4
Когда в Украине введут нулевое декларированиеВчера, 19:00 - 1309 3
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 2708 3
Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазиновВчера, 13:23 - 10463
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5662 3
Новшества для плательщиков единого налога третьей группыВчера, 11:02 - 3651
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 3277 8
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 2708 3
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1151 3
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2233 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2695
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2064 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4974 7