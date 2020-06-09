Эффект домино: стало известно, как будут отселять киевлян из хрущевок

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В Киеве жителей старого жилого фонда будут переселять в новые дома по программе реновации. Процесс организуют по принципу “эффекта домино”.
Для решения вопроса понадобится не один год, ведь это не только желание столичной власти, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
“До того, как снести первую пятиэтажку, из которой нужно будет отселить людей, есть так называемый стартовый участок, на котором можно построить новый дом. Когда строительство будет завершено, туда переезжают жители пятиэтажки или нескольких. После этого старые дома сносятся. Таким эффектом домино идет застройка”, – пояснил чиновник.
По его словам, городская власть работает над созданием условий для инвесторов, которые будут проводить реновацию устаревшего жилья. Пока для этого нет законодательной базы, однако в КГГА готовят план, чтобы с появлением закона можно было приступить к работам.
Такое предложение, предусмотренное в генплане Киева, поддержали и жители хрущевок, отметил Мондриевский.
Ранее заместитель председателя комитета по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов, а средний возраст жилого дома в стране составляет 46 лет. В Киеве 3181 дом считается устаревшим.
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