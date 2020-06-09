0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 303 0

Эффект домино: стало известно, как будут отселять киевлян из хрущевок

Эффект домино: стало известно, как будут отселять киевлян из хрущевок

В Киеве жителей старого жилого фонда будут переселять в новые дома по программе реновации. Процесс организуют по принципу “эффекта домино”.

Для решения вопроса понадобится не один год, ведь это не только желание столичной власти, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

“До того, как снести первую пятиэтажку, из которой нужно будет отселить людей, есть так называемый стартовый участок, на котором можно построить новый дом. Когда строительство будет завершено, туда переезжают жители пятиэтажки или нескольких. После этого старые дома сносятся. Таким эффектом домино идет застройка”, – пояснил чиновник.

По его словам, городская власть работает над созданием условий для инвесторов, которые будут проводить реновацию устаревшего жилья. Пока для этого нет законодательной базы, однако в КГГА готовят план, чтобы с появлением закона можно было приступить к работам.

Такое предложение, предусмотренное в генплане Киева, поддержали и жители хрущевок, отметил Мондриевский.

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов, а средний возраст жилого дома в стране составляет 46 лет. В Киеве 3181 дом считается устаревшим.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.