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Укрзализныця возобновляет движение еще 14 электричек

Укрзализныця возобновляет движение еще 14 электричек

С 15 июня возобновят движение 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Об этом сообщает сайт УЗ.

В сообщении Киев — Казатин — Киев будут курсировать следующие пригородные поезда: №6202/6008 Казатин — Фастов — Киев, №7032 Фастов — Киев, №6070 Тарасовка — Киев, №6014 Фастов — Киев, №6029 Киев — Фастов, №6027/6213 Киев — Фастов — Казатин, №6035 Киев — Фастов, №6023/6211 Киев — Фастов — Казатин.

В сообщении Киев — Нежин — Киев будут курсировать следующие пригородные поезда: №6902 Киев — Нежин, №6915 Нежин — Киев, №6930 Киев — Нежин, №6929 Нежин — Киев.

В сообщении Киев — Яготин — Киев будут курсировать следующие пригородные поезда: №6880 Киев — Яготин, №6809 Яготин — Дарница.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначение пригородных поездов будет продолжаться.

С расписанием электропоездов, которые возобновили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

По материалам Економічна Правда
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