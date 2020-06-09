"Карантинные" выплаты и пенсии: Шмыгаль рассказал о новых социальных программах

Министерство социальной политики Украины разработало программу по улучшению обеспечения социально незащищенных слоев населения.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему “100 дней правительства” 11 июня.

“Программы по улучшению ситуации для социально незащищенных слоев разработаны министерством (Министерством социальной политики. – Ред.), будут презентованы министром. Мы уже много сделали пошагово с точки зрения концепции пенсионного обеспечения, с точки зрения развития накопительной системы в Украине. Будем презентовать и будем вводить ее так довольно мягко для украинцев. Но это будет довольно весомая реформа, которая даст нам всем возможность фактически управлять своим пенсионным обеспечением в будущем. То есть мы эти вещи уже прописали концептуально. И министерство уже работает над конкретными законодательными инициативами для того, чтобы перейти к этому мягким способом, но очень понятным и очень приемлемым для общества”, – сказал Шмыгаль.

В то же время он добавил, что на сегодня есть программа Министерства социальной политики по продолжению социальных мероприятий правительства, в том числе для социально незащищенных слоев населения.

Шмыгаль отметил, что социальные программы – это один из приоритетов правительства и, в частности, Министерства социальной политики.

“Мы действительно поддержали те слои населения, которые больше всего пострадали в первую волну карантинных мероприятий. Мы просто увеличили, проиндексировали пенсии, дали дополнительные выплаты для того, чтобы простимулировать, во-первых, экономику, а во-вторых – поддержать людей, которые нуждались на данный момент, в начале этого кризиса, в поддержке. Считаю это удачным социальным шагом и экономическим шагом в частности”, – добавил Премьер-министр.

Также он напомнил об инициативе правительства по выплате помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые приостановили на время карантина бизнес и потеряли доход.

“Это также было сложно. В общем объеме это довольно большая сумма. Но мы также это сделали для того, чтобы поддержать те отрасли, которые потеряли возможность зарабатывать средства к существованию”, – сказал Шмыгаль.

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