Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документов

За четыре с половиной месяца работы мобильного приложения “Дія” появилось 6 электронных документов и 3,6 млн пользователей.

Об этом сообщается на портале “Дія”.

“В Дії уже доступны для украинцев 6 электронных документов. Ими пользуются 3,6 млн пользователей. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где реализованы цифровые паспорта наравне с бумажными или пластиковыми аналогами”, – говорится в сообщении.

Статистика за 4,5 месяца *

1,5 млн водительских удостоверений;

1,2 млн загранпаспортов;

1,1 млн техпаспортов;

360 тыс. ID-карт;

340 тыс. страховок;

157 тыс. студенческих.

Уже сейчас можно путешествовать в поезде с цифровыми документами, предъявлять водительское удостоверение полицейским. Планируется трансформировать подходы всех компаний и сервисов, где требуются документы.

Справка Finance.ua:

Где можно использовать цифровой загранпаспорт в “Дії”.

В приложении “Дія” появился ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.

Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов.

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