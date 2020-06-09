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Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документов

Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документов

За четыре с половиной месяца работы мобильного приложения “Дія” появилось 6 электронных документов и 3,6 млн пользователей.

Об этом сообщается на портале “Дія”.

“В Дії уже доступны для украинцев 6 электронных документов. Ими пользуются 3,6 млн пользователей. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где реализованы цифровые паспорта наравне с бумажными или пластиковыми аналогами”, – говорится в сообщении.

  • Статистика за 4,5 месяца *
  • 1,5 млн водительских удостоверений;
  • 1,2 млн загранпаспортов;
  • 1,1 млн техпаспортов;
  • 360 тыс. ID-карт;
  • 340 тыс. страховок;
  • 157 тыс. студенческих.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

Уже сейчас можно путешествовать в поезде с цифровыми документами, предъявлять водительское удостоверение полицейским. Планируется трансформировать подходы всех компаний и сервисов, где требуются документы.

Справка Finance.ua:

  • В приложении “Дія” появился ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.
  • Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов.

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По материалам Finance.UA
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