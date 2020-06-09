Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За четыре с половиной месяца работы мобильного приложения “Дія” появилось 6 электронных документов и 3,6 млн пользователей.
Об этом сообщается на портале “Дія”.
“В Дії уже доступны для украинцев 6 электронных документов. Ими пользуются 3,6 млн пользователей. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где реализованы цифровые паспорта наравне с бумажными или пластиковыми аналогами”, – говорится в сообщении.
Уже сейчас можно путешествовать в поезде с цифровыми документами, предъявлять водительское удостоверение полицейским. Планируется трансформировать подходы всех компаний и сервисов, где требуются документы.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топливо в Украине может стать самым дорогим в Европе - экспертыВчера, 21:34 - 1742 6
Украинский автопром обвалился на 75%: какой транспорт выпускали в маеВчера, 19:00 - 713 3
На рынке недвижимости обвала цен не наблюдается - экспертВчера, 13:42 - 3467 3
Банкиры назвали отличия лизинга от кредита7 ч. назад - 1389 2
С июля в столице изменят условия льготного проезда в транспорте для гостей города10 ч. назад - 581 2
Стоит ли покупать доллары: экономист дал совет украинцам8 ч. назад - 12655 1
Какие хрущевки планируют снести первыми (список улиц)Вчера, 17:00 - 4111 2
Пенсионный фонд зафиксировал падение средней зарплаты для расчета пенсийВчера, 21:00 - 1941
Топливо в Украине может стать самым дорогим в Европе - экспертыВчера, 21:34 - 1742 6
Банкиры назвали отличия лизинга от кредита7 ч. назад - 1389 2
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)Вчера, 12:10 - 186
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1421 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2390 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2854
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2192 9