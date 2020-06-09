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Google выпустила публичную "бету" Android 11: что нового

Google выпустила публичную "бету" Android 11: что нового

После релиза четырех предыдущих сборок Android 11 для разработчиков компания Google представила пользовательскую бета-версию мобильной ОС. Новейшая ревизия “зеленого робота” получила ряд полезных функций и нововведений по сравнению с предыдущими сборками. Android 11 уже доступна для скачивания.

Новая версия Android 11 получила немало обновлений как функциональных так и внешних, сообщает 9to5google.

Новые возможности Android 11:

  • “Пузыри” для мессенджеров. Одним из наиболее заметных изменений стала функция “пузырей” для всех мессенджеров. Теперь активный разговор будет выводиться в виджете на экране смартфона. При нажатии на виджет можно ответить на новое сообщение и затем свернуть его в небольшую иконку, которая “висит” поверх активного окна.
  • Меню запущенных приложений. Подверглось изменениям и меню недавно запущенных приложений, под которым появились три новых кнопки: “скриншот”, “выделить” и “поделиться”. Кроме того, доступный ранее только в смартфонах Samsung или OnePlus встроенный инструмент для записи экрана стал в Android 11 системной функцией для всех устройств, которые ее поддерживают.
  • Конфиденциальность. Особое внимание в новой версии ОС разработчики уделили конфиденциальности. Речь идет об одноразовых разрешениях, позволяющих ограничивать доступ приложений к микрофону устройства, камеры и его расположению. Кроме того, эти разрешения теперь автоматически сбрасываются, если приложение не использовалось в течение длительного периода времени.
  • Упрощенная работа со скриншотами. Также в Android 11 упростили взаимодействие со скриншотами. Сделанный снимок экрана появляется в виде маленького прямоугольника в левом нижнем углу, после чего его можно сразу отправить с помощью кнопки “поделиться” или предварительно отредактировать.
  • Система рекомендаций. Еще одной особенностью Android 11 стала система рекомендаций, выводящая ссылки часто используемых приложений на главный экран. После загрузки и установки бета-версии ОС пользователь получит сообщение с просьбой включить предлагаемые программы на главном экране. В числе прочих нововведений стоит отметить обновленный мультимедийный плеер и пользовательское планирование темного режима оформления.

Android 11 уже доступна для смартфонов линейки Google Pixel начиная с модели Pixel 2 и новее.

По материалам Телеканал 24
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