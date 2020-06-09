Google выпустила публичную "бету" Android 11: что нового

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После релиза четырех предыдущих сборок Android 11 для разработчиков компания Google представила пользовательскую бета-версию мобильной ОС. Новейшая ревизия “зеленого робота” получила ряд полезных функций и нововведений по сравнению с предыдущими сборками. Android 11 уже доступна для скачивания.
Новая версия Android 11 получила немало обновлений как функциональных так и внешних, сообщает 9to5google.
Новые возможности Android 11:
Android 11 уже доступна для смартфонов линейки Google Pixel начиная с модели Pixel 2 и новее.
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