Шмыгаль рассказал о подходах по "разогреву" экономики

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“Разогрев” экономики после карантина – одна из основных задач правительства и государства в этом году.
Об этом на пресс-конференции 100 дней работы правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
“Параллельно с борьбой с COVID-19, мы понимали, что Украина столкнется с беспрецедентным экономическим кризисом.
Хотя было закрыто только 6 отраслей экономики – транспорт, туризм, ресторанный бизнес, торговля непродовольственными товарами, массовые мероприятия – но эти сферы повлияли на всю экономику в связи с тем, что начало падать потребление, начала остывать экономика”, – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, “разогрев” экономики – одна из основных задач правительства и государства в этом году.
“Относительно разогрева экономики – это классические подходы, которые известны во всем мире, здесь нет прорывных идей, это: увеличение государственных заказов, поддержка собственных производителей, инвестирование в “Большое строительство” (на дорожное строительство в этом году направят 100 млрд грн). Также работаем над программой строительства мостов”, – добавил премьер.
По его словам, впервые в истории независимой Украины в апреле-мае началась работа над проведением тендеров и строительством дорог, а уже осенью будет первый результат работы.
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