Банкиры назвали отличия лизинга от кредита

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Кредит – это только деньги, за которые еще нужно купить автомобиль, а лизинг – это автомобиль, которым уже можно пользоваться.
На таком простом примере банкиры объяснили разницу между двумя видами финансовых услуг во время круглого стола, организованного онлайн «Финансовым клубом».
«Если сравнивать с кредитами, то по лизингу меньше и количество документов, и срок принятия решений», – рассказала и.о. директора департамента лизинга Кредобанка Валентина Марченкова.
Банки, несмотря на все ограничения НБУ, чувствуют себя более защищенными при лизинге, чем кредитовании. «При принятии решения у банков больше лояльность к финансовому лизингу по сравнению с кредитом, считают такую сделку менее рисковой, поскольку это наше имущество, мы его владельцы до последнего платежа», – отметила она.
При этом всеми вопросами: урегулированием штрафных санкций, регистрацией и т.д. – в лизинге занимается лизингодатель, а при кредитовании – заемщик.
«В лизинге клиент получает предмет, к использованию, а не деньги, которые дальше нужно потратить и еще выполнить целый ряд различных действий, чтобы этим транспортным средством можно было пользоваться: зарегистрировать, застраховать», – сказал начальник управления финансового лизинга ПУМБ Владимир Руденко.
По его словам, автомобиль, застрахованный физлицом самостоятельно, не будет иметь той страховой защиты, которая есть у банка или другого лизингодателя.
«Мы, как банк, являемся корпоративным партнером страховой компании. И потерять клиента на одну-две машины – это не очень страшно, а потерять клиента на 500 машин, то страховая подумает перед тем, как отказать в возмещении. Мы этот тезис ретранслируем клиенту», – подчеркнул Владимир Руденко.
Автомобиль, купленный в кредит, становится собственностью заемщика, хотя и может быть в залоге банка, а при лизинге клиент фактически является «арендатором», что сдерживает потенциальных клиентов лизинга.
«Психологическое препятствие заложено в менталитете. Мы находимся на том уровне развития, когда для нас владеть – это абсолют, это желательно, это догма. Европа уже давно отошла от владения, поняла пользу пользования. В Украине ты ездишь на автомобиле, в техпаспорте записана лизинговая компания, и разве тебе приятно? Автомобиль приобрел, но даже не можешь показать родственникам, что ты есть в техпаспорте», – объяснила генеральный директор Ассоциации лизингодателей Украины Марина Масич.
Люди могут бояться, что они платят за автомобиль, а затем возникнут неплатежи, и у них сразу же силой отберут автомобиль. «Поэтому психологически человеку легче, когда он владелец. И даже если кредит ему менее выгоден по каким-то соображениям – первоначальный взнос, страхование, регистрация, большие процентные платежи, но человек на это идет, потому что в техпаспорте написано «Иванов Иван Иванович» как владелец. А в лизинге ты остаешься пользователем до последнего платежа, а это может быть год – три – пять. И ты станешь владельцем, только если добросовестно выполняешь условия договора. А это людей сдерживает», – отметила Марина Масич.
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