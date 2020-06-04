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Национальный банк Украины снизил учетную ставку

Национальный банк Украины снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного сворачивания карантина”, – говорится в сообщении.

Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа “учетная ставка +/- 2 п.п.” до “учетная ставка +/- 1 п.п.”

“Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт будут размещаться под 5%. Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в удержании гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к ключевой ставке в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа”, – сообщает регулятор.

Снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

Справка Finance.ua:

  • 23 апреля Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.
  • 13 марта 2020 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых.
  • Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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