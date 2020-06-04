В Украине расширят полномочия бизнес-омбудсмена

Верховная Рада зарегистрировала новый законопроект о Ведомстве бизнес-омбудсмена, закрепляющий его на законодательном уровне.

Об этом говорится в проекте закона №3607 на сайте Верховной Рады.

Законопроект расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус Ведомства бизнес-омбудсмена как неправительственной некоммерческой организации в отличие от нынешнего статуса совещательного органа при Кабинете министров.

3 декабря 2014 года Кабинет министров создал совет бизнес-омбудсмена. Сейчас это организация, которая помогает бизнесу в досудебном порядке урегулировать неправомерные действия контролирующих органов. За 5 лет работы СБО рассмотрел более 7 тыс. жалоб и помог вернуть 18 млрд грн украинским предприятиям. Большинство жалобщиков – малый и средний бизнес (72%).

«Старая редакция потеряла актуальность, но не утратила актуальности деятельность бизнес-омбудсмена в Украине. Новая редакция законопроекта учитывает недостатки предыдущей версии и соответствует сегодняшним реалиям. Законодательное урегулирование статуса бизнес-омбудсмена будет способствовать лучшей защите украинского бизнеса», – отметил один из авторов Дмитрий Кисилевский.

Новая редакция законопроекта предусматривает:

1. Изменение статуса института на неправительственную неприбыльную организацию.

2. Возможность создания региональных представительств.

3. Предоставление права на встречи со всеми госслужащими, включая премьер-министра, в приоритетном порядке, возможность посещения заседаний правительства и парламента.

4. Систематизацию критериев подачи и отклонения жалоб, четкий порядок рассмотрения жалоб.

5. Установление обязанности сотрудничества с бизнес-омбудсменом органам, которые не входят в состав Кабмина.

6. Расширение ответственности чиновников в отношении незаконного отказа своевременного предоставления точной информации по запросу Ведомства бизнес-омбудсмена.

7. Определение механизма формирования наблюдательного совета, критериев вхождения и возможность добровольного выхода бизнес-ассоциаций из состава Наблюдательного совета.