В Украине расширят полномочия бизнес-омбудсмена

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Верховная Рада зарегистрировала новый законопроект о Ведомстве бизнес-омбудсмена, закрепляющий его на законодательном уровне.
Об этом говорится в проекте закона №3607 на сайте Верховной Рады.
Законопроект расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус Ведомства бизнес-омбудсмена как неправительственной некоммерческой организации в отличие от нынешнего статуса совещательного органа при Кабинете министров.
3 декабря 2014 года Кабинет министров создал совет бизнес-омбудсмена. Сейчас это организация, которая помогает бизнесу в досудебном порядке урегулировать неправомерные действия контролирующих органов. За 5 лет работы СБО рассмотрел более 7 тыс. жалоб и помог вернуть 18 млрд грн украинским предприятиям. Большинство жалобщиков – малый и средний бизнес (72%).
«Старая редакция потеряла актуальность, но не утратила актуальности деятельность бизнес-омбудсмена в Украине. Новая редакция законопроекта учитывает недостатки предыдущей версии и соответствует сегодняшним реалиям. Законодательное урегулирование статуса бизнес-омбудсмена будет способствовать лучшей защите украинского бизнеса», – отметил один из авторов Дмитрий Кисилевский.
Новая редакция законопроекта предусматривает:
1. Изменение статуса института на неправительственную неприбыльную организацию.
2. Возможность создания региональных представительств.
3. Предоставление права на встречи со всеми госслужащими, включая премьер-министра, в приоритетном порядке, возможность посещения заседаний правительства и парламента.
4. Систематизацию критериев подачи и отклонения жалоб, четкий порядок рассмотрения жалоб.
5. Установление обязанности сотрудничества с бизнес-омбудсменом органам, которые не входят в состав Кабмина.
6. Расширение ответственности чиновников в отношении незаконного отказа своевременного предоставления точной информации по запросу Ведомства бизнес-омбудсмена.
7. Определение механизма формирования наблюдательного совета, критериев вхождения и возможность добровольного выхода бизнес-ассоциаций из состава Наблюдательного совета.
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