В Кабмине подвели итоги внешней торговли Украины

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Несмотря на то что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции, в целом страна за первые пять месяцев 2020 года сократила экспорт и импорт, а отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось.
Такие итоги внешней торговли подвел заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
“Результаты торговли за первые пять месяцев смешанные. Экспорт упал на 6,5%. По сравнению с дикими 31% падения немецкого экспорта это еще умеренно, но все равно падение. Импорт упал на 14,4%, и отрицательное сальдо сократилось до 637 млн долларов. Это едва ли не единственный позитив в торговой статистике”, – написал Качка на своей странице в Facebook.
Впрочем, по его словам, даже несмотря на кризис, экспорт некоторых товаров заметно вырос. Качка привел в качестве примера такие торговые позиции:
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