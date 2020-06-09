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В Кабмине подвели итоги внешней торговли Украины

В Кабмине подвели итоги внешней торговли Украины

Несмотря на то что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции, в целом страна за первые пять месяцев 2020 года сократила экспорт и импорт, а отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось.

Такие итоги внешней торговли подвел заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

“Результаты торговли за первые пять месяцев смешанные. Экспорт упал на 6,5%. По сравнению с дикими 31% падения немецкого экспорта это еще умеренно, но все равно падение. Импорт упал на 14,4%, и отрицательное сальдо сократилось до 637 млн долларов. Это едва ли не единственный позитив в торговой статистике”, – написал Качка на своей странице в Facebook.

Впрочем, по его словам, даже несмотря на кризис, экспорт некоторых товаров заметно вырос. Качка привел в качестве примера такие торговые позиции:

  • подсолнечное масло – “плюс” 420 млн к прошлому году и 2,3 млрд долларов выручки;
  • ячмень – “плюс” 185 млн долларов к прошлому году;
  • пшеница – “плюс” 100 млн и 1,07 млрд долларов выручки;
  • железная руда – “плюс” 82 млн долларов и 1,5 млрд выручки;
  • турбины – “плюс” 66,5 млн долларов и рост выручки почти вдвое.
По материалам Сегодня
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