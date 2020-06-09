Яхта соучредителя Microsoft продается за €300 млн (фото)

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Роскошная яхта соучредителя компании Microsoft Пола Аллена выставлена на продажу за 295 миллионов евро. Эксплуатация судна обойдется будущему владельцу в 15 миллионов евро в год. Сейчас яхта пришвартована в порту испанского города Малага, пишет The Sun.
Судно рассчитано на 26 пассажиров. Его размер 126,2 метра.
На яхте имеется 13 кают, две вертолетные площадки, библиотека, ночной клуб, баскетбольная площадка и студия звукозаписи, которой пользовался вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер.
Фото thesun.co.uk
Также яхта оборудована бассейном, гидромассажной ванной, смотровой площадкой с прозрачным дном.
На судне есть подводная лодка на восемь человек.
Фото thesun.co.uk
Американский предприниматель Пол Аллен скончался в октябре 2018 года. Его капитал на момент смерти составлял 20,3 миллиарда долларов.
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