Укрпочта планирует пустить свой головной офис на Крещатике с молотка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение головного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривен.
Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.
В головном офисе работают более тысячи человек, которые выполняют производственные процессы – обслуживают посольства, Кабмин. Поэтому – убежден Смелянский – головному офису не место на Крещатике по ряду причин.
“Крещатик, Майдан – места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре”, – пояснил Смелянский.
Он добавил, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако остальную часть помещения лучше продать инвестору.
“Чтобы привести головной офис в порядок – нужно 75миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы”, – отметил Смелянский.
Он пояснил, что Укрпочта – первая государственная компания, которая уже попыталась продать имущество и поняла, что система аукционов работает. Именно поэтому Смилянский заявил, что они готовы в 2020-2021 годах выставлять на продажу такие крупные объекты как главный офис, оценку которому уже дали в 1 миллиард гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого траншаВчера, 16:34 - 1268 15
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривныВчера, 14:04 - 3207 5
Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиковВчера, 14:12 - 1475 5
"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономикиВчера, 21:34 - 1118 4
Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционыВчера, 16:43 - 1206 4
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривныВчера, 14:04 - 3207 5
Премьер рассказал о тарифах на коммуналку в новом отопительном сезонеВчера, 11:01 - 2595 1
Банки снизили ставки по депозитамВчера, 15:04 - 2578
Пик экономического кризиса совсем рядом - экономист назвал срокиВчера, 20:14 - 2441
Владелец Pizza Celentano объяснил, почему закрывает заведения в КиевеВчера, 17:20 - 2164 1
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавирусаПозавчера, 16:10 - 758 1
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2012 12
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2472
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1909 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4696 7