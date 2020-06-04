0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Укрпочта планирует пустить свой головной офис на Крещатике с молотка

Укрпочта планирует пустить свой головной офис на Крещатике с молотка

Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение головного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривен.

Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.

В головном офисе работают более тысячи человек, которые выполняют производственные процессы – обслуживают посольства, Кабмин. Поэтому – убежден Смелянский – головному офису не место на Крещатике по ряду причин.

“Крещатик, Майдан – места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре”, – пояснил Смелянский.

Он добавил, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако остальную часть помещения лучше продать инвестору.

“Чтобы привести головной офис в порядок – нужно 75миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы”, – отметил Смелянский.

Он пояснил, что Укрпочта – первая государственная компания, которая уже попыталась продать имущество и поняла, что система аукционов работает. Именно поэтому Смилянский заявил, что они готовы в 2020-2021 годах выставлять на продажу такие крупные объекты как главный офис, оценку которому уже дали в 1 миллиард гривен.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.