Межбанк: сегодня финансовый рынок будет богат на события

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Сегодня финансовый рынок будет богат на события, которые так или иначе будут влиять на поведение курса гривны в ближайшее время.
Во-первых, ФРС США сохранила действующие процентные ставки и подтвердила продолжение текущей политики выкупа активов по $ 120 млрд ежемесячно с сохранением почти нулевых ставок до 2022 года. Учитывая, что и ЕЦБ продолжает аналогичные действия – “гонка печатных станков” в мире продолжится и это существенно будет влиять на все мировые рынки от сырьевых до фондовых. Это отразится и на паре евро/доллар, что опосредованно будет влиять на курс гривны относительно евро. На момент написания статьи кросс-курс пары евро/доллар находился на отметке 1,1345 доллара за евро;
Во-вторых, сегодня НБУ огласит свое решение по учетной ставке в Украине и мы прогнозируем ее снижение с 8% годовых как минимум до 7%, а при более радикальном решении чиновников и ниже – сразу до 6%. Учитывая низкий уровень инфляции (снизилась в мае до 1,7%) – такой шаг регулятора достаточно логичен. Это отразится на стоимости гривневых ресурсов для банков, процентных ставках по депозитам и в дальнейшем – и по кредитам. Низкая стоимость гривневых ресурсов может спровоцировать определенную реакцию валютного рынка в виде коррекции котировок межбанка;
В-третьих, положительное решение МВФ о выделении Украине первых $2,1 млрд по программе Stand-by (общая сумма $5 млрд) ускорит получение страной и других денег от международных организаций и поддержит бюджет в период карантина. Это психологически позитивно влияет на настроения всех участников межбанка;
В-четвертых, непосредственно хозяйственная деятельность клиентов и действия нерезидентов. Межбанк останется полностью зависим от действий крупных игроков, а также периодических выходов тех из нерезидентов, кто постепенно выходит из украинских ОВГЗ и покупает валюту.
По нашим прогнозам объемы операций на межбанке сегодня будут находиться в пределах до $190-210 млн при заключении до 450-490 сделок. Нацбанк продолжит пополнять резервы при излишке предложения доллара на торгах.
По прогнозам 11 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,45-26,70 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 26,30-26,58 и продажа 26,63-26,78 гривен.
В обменниках финкомпаний: прием 26,50-26,55 гривен и продажа 26,63-26,70.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,57 / 26,60
евро – 30,19 / 30,22
российский рубль – 0,3861 / 0,3867
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1346 / 1,1348
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