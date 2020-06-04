Межбанк: гривна в среду потеснила доллар

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Гривна в среду потеснила доллар и практически отыграла вчерашний рост валютных котировок американца.
10 июня его курс просел с 26,63/26,66 до 26,575/26,60 гривен, а по евро колебания курса даже несколько сузились. С утренних 30,2223/30,2537 гривен за евро к концу дня его курс снизился до 30,1998/30,2282 (хотя в середине сессии и подымался к уровням выше 30,31/30,34).
Скачки курса евро были связаны в основном с коррекцией пары евро/доллар на международных рынках в течение дня, что автоматически приводило и к пересчету курса евро относительно гривны.
Покупатели и продавцы сами находили компромиссный курс на межбанке и лишь к концу активной фазы сессии Нацбанк вышел на торги и купил “дежурные” $20 млн по 26,60 гривен.
Ход торгов
Предложение и спрос с самого начала сессии почти находились в равновесии. С утренних 26,63/26,66 гривен доллар к 11 часам просел до 26,62/26,64. К 12:00 за счет выхода основных покупателей курс чуть вырос до 26,64/26,66 гривен, а затем постепенно пошел вниз на фоне низкого спроса на валюту.
На обед дилеры ушли при котировках 26,63/26,65 гривен за доллар, а между 14 и 15 часами на торги вышел НБУ и купил $20 млн по 26,60.
После 15 часов и ухода Нацбанку курс постепенно просел до 26,575/26,60 гривен к концу сессии. Небольшой избыток предложения валюты остался и на момент закрытия торгов.
Главные события 10 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,59 / 26,61
евро – 30,24 / 30,26
российский рубль – 0,3872 / 0,3876
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1346 / 1,1348
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