Межбанк: гривна в среду потеснила доллар

Гривна в среду потеснила доллар и практически отыграла вчерашний рост валютных котировок американца.

10 июня его курс просел с 26,63/26,66 до 26,575/26,60 гривен, а по евро колебания курса даже несколько сузились. С утренних 30,2223/30,2537 гривен за евро к концу дня его курс снизился до 30,1998/30,2282 (хотя в середине сессии и подымался к уровням выше 30,31/30,34).

Скачки курса евро были связаны в основном с коррекцией пары евро/доллар на международных рынках в течение дня, что автоматически приводило и к пересчету курса евро относительно гривны.

Покупатели и продавцы сами находили компромиссный курс на межбанке и лишь к концу активной фазы сессии Нацбанк вышел на торги и купил “дежурные” $20 млн по 26,60 гривен.

Ход торгов

Предложение и спрос с самого начала сессии почти находились в равновесии. С утренних 26,63/26,66 гривен доллар к 11 часам просел до 26,62/26,64. К 12:00 за счет выхода основных покупателей курс чуть вырос до 26,64/26,66 гривен, а затем постепенно пошел вниз на фоне низкого спроса на валюту.

На обед дилеры ушли при котировках 26,63/26,65 гривен за доллар, а между 14 и 15 часами на торги вышел НБУ и купил $20 млн по 26,60.

После 15 часов и ухода Нацбанку курс постепенно просел до 26,575/26,60 гривен к концу сессии. Небольшой избыток предложения валюты остался и на момент закрытия торгов.

Главные события 10 июня на межбанке:

доллар с утренних 26,63/26,66 к концу дня подешевел до 26,575/26,60 гривен;

НБУ купил во второй половине дня $20 млн по 26,60 гривен;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,6424 гривен, а официальный на 11 июня установлен на отметке 26,6367 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,59 / 26,61

евро – 30,24 / 30,26

российский рубль – 0,3872 / 0,3876

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1346 / 1,1348

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