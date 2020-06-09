Сколько потеряли рестораны и кафе за время карантина (инфографика)

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В рамках ослабления карантина в некоторых регионах Украины ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей в помещениях. Однако заведения в столице и еще ряде областей из-за эпидемиологической ситуации все еще могут работать только на вынос или обслуживать гостей на летних площадках. Ограничения серьезно влияют на выручку рестораторов.
Как подсчитали в компании Poster, сложнее всего сфере общественного питания было в апреле. В этом месяце выручка предприятий общественного питания составила лишь 26% от февральской.
Чуть лучше дела обстояли в мае, после ослабления карантина во второй половине месяца. Тогда возобновили деятельность 70% заведений общественного питания. После открытия “летников” средняя выручка составила 50% от докризисного периода.
“За четыре недели апреля-мая падение оборота в небольших ресторанах среднего и низкого сегмента составило в среднем 58%, у баров – 53% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кафе в этот период в среднем потеряли 12% от докарантинных продаж”, – подчеркнули в Poster.
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