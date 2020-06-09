0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 109 0

Сколько потеряли рестораны и кафе за время карантина (инфографика)

Сколько потеряли рестораны и кафе за время карантина (инфографика)

В рамках ослабления карантина в некоторых регионах Украины ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей в помещениях. Однако заведения в столице и еще ряде областей из-за эпидемиологической ситуации все еще могут работать только на вынос или обслуживать гостей на летних площадках. Ограничения серьезно влияют на выручку рестораторов.

Как подсчитали в компании Poster, сложнее всего сфере общественного питания было в апреле. В этом месяце выручка предприятий общественного питания составила лишь 26% от февральской.

Чуть лучше дела обстояли в мае, после ослабления карантина во второй половине месяца. Тогда возобновили деятельность 70% заведений общественного питания. После открытия “летников” средняя выручка составила 50% от докризисного периода.

“За четыре недели апреля-мая падение оборота в небольших ресторанах среднего и низкого сегмента составило в среднем 58%, у баров – 53% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кафе в этот период в среднем потеряли 12% от докарантинных продаж”, – подчеркнули в Poster.

Справка Finance.ua:

  • Карантин в Украине продлили до 22 июня, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос.
  • С 13 мая Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу “летников” под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).
  • В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие. В связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.
  • Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом и уже уволили от 10 до 25% работников.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.