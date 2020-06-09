Сколько потеряли рестораны и кафе за время карантина (инфографика)

В рамках ослабления карантина в некоторых регионах Украины ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей в помещениях. Однако заведения в столице и еще ряде областей из-за эпидемиологической ситуации все еще могут работать только на вынос или обслуживать гостей на летних площадках. Ограничения серьезно влияют на выручку рестораторов.

Как подсчитали в компании Poster, сложнее всего сфере общественного питания было в апреле. В этом месяце выручка предприятий общественного питания составила лишь 26% от февральской.

Чуть лучше дела обстояли в мае, после ослабления карантина во второй половине месяца. Тогда возобновили деятельность 70% заведений общественного питания. После открытия “летников” средняя выручка составила 50% от докризисного периода.

“За четыре недели апреля-мая падение оборота в небольших ресторанах среднего и низкого сегмента составило в среднем 58%, у баров – 53% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кафе в этот период в среднем потеряли 12% от докарантинных продаж”, – подчеркнули в Poster.

Справка Finance.ua:

Карантин в Украине продлили до 22 июня, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос.

С 13 мая Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу “летников” под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).

В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие. В связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.