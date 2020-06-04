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Названы сроки появления первой вакцины от COVID

Названы сроки появления первой вакцины от COVID

Вакцина от COVID, которая разрабатывается Оксфордским университетом и итальянской компанией Irbm, может появиться осенью или зимой.

Об этом заявил советник министра здравоохранения Италии и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди в эфире Rai3.

“Если все пойдет хорошо, осенью-зимой у нас могут быть первые дозы вакцины, в том числе для итальянцев”, – сказал он.

По словам Риччарди, в процессе разработки вакцин Европа опережает США, а итальянско-британский препарат находится на более продвинутой стадии, чем другие.

При этом эксперт не дал точного ответа на счет прихода второй волны эпидемии в октябре.

“Но мы считаем маловероятным, что вирус исчезнет… Мы должны быть готовыми столкнуться с возможным землетрясением”, – сказал Риччарди.

Недавно гендиректор Irbm Пьеро ди Лоренцо говорил, что “работа над вакциной ускорилась невероятно” и “существует большая вероятность, что к концу сентября появится достаточное количество доз”. Он подчеркнул, что в конце апреля вакцина была введена 510 добровольцам. Их состояние не представляет каких-либо проблем.

По материалам Корреспондент.net
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