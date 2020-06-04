Xiaomi запатентовала смартфон с перископной камерой

Компания Xiaomi запатентовала еще один смартфон с необычной системой камер. Источник, который выложил патентные изображения, утверждает, что смартфон будет относиться к категории недорогих телефонов. Цена может начинаться с отметки 200 долларов.

Фронтальная камера расположена в выдвижном блоке в правой верхней части смартфона, если смотреть на него спереди. Сзади же видно, что селфи-камера находится в той же области, что и система основной камеры.



Фото: GSM Arena

Основная камера устройства включает несколько датчиков изображения, однако главный интерес вызывает прямоугольный модуль, расположенный первым в вертикальном ряду.



Фото: GSM Arena

В современных смартфонах подобный объектив указывает на использование перископной камеры для оптического зума. В такой ценовой категории смартфон с перископной камерой может вызывать неподдельный интерес.

Внизу расположены разъем USB-C и отверстие для громкоговорителя.