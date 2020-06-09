Иностранцев хотят обязать подавать биометрические данные при оформлении виз

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Кабинет министров предлагает обязать иностранцев и лиц без гражданства подавать свои биометрические данные во время оформления виз. Правительство разработало и одобрило на своем заседании соответствующий законопроект.
В проекте предлагаются изменения в закон “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”. Теперь для иностранцев и лиц без гражданства обязательно подавать свои биометрические данные во время оформления виз.
Об этом свидетельствует текст проекта, который есть в распоряжении РБК-Украина.
Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.
Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.
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