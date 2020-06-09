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За год образование в Украине подорожало на 13,4%

За год образование в Украине подорожало на 13,4%

Образование в Украине подорожало с января по май 2020 года на 13,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По сравнению с апрелем цены не выросли.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По сравнению с данными за январь-май 2019 года, в этом году цены на образование в Украине выросли на 13,4%.

При этом цены на отдых и культуру уменьшились на 1,9%, на рестораны и гостиницы увеличились на 7,8%. Цены на транспорт снизились на 2,0%, что связано с удешевлением топлива и масел на 8,6%.

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По материалам РБК-Украина
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