На доплаты структурам МВД выделили 2,7 миллиарда

Кабмин на заседании 10 июня выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Отдельно:

Аппарату МВД выделили 171,08 млн грн;

Нацгвардии – 125,1 млн грн;

Администрации Государственной пограничной службы – 103,7 млн грн;

ГСЧС – 51,3 млн грн;

Нацполиции – 2,2 млрд грн.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.