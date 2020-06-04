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На доплаты структурам МВД выделили 2,7 миллиарда

На доплаты структурам МВД выделили 2,7 миллиарда

Кабмин на заседании 10 июня выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Отдельно:

  • Аппарату МВД выделили 171,08 млн грн;
  • Нацгвардии – 125,1 млн грн;
  • Администрации Государственной пограничной службы – 103,7 млн грн;
  • ГСЧС – 51,3 млн грн;
  • Нацполиции – 2,2 млрд грн.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

По материалам Економічна Правда
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