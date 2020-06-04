На доплаты структурам МВД выделили 2,7 миллиарда

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Кабмин на заседании 10 июня выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.
Отдельно:
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.
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