В Mercedes-Benz представили конкурента BMW X6 (фото)

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В Украине представили свежий внедорожник GLE Coupé, который в новом поколении приобрел привычные уже для бренда черты внешности и обновленные технологии.
Mercedes-Benz GLE Coupé 2020 года полностью преобразился. Дизайнеры перекроили очертания кузова и еще больше сгладили заднюю часть. Несмотря на пятидверную компоновку, автомобиль сбоку действительно стал выглядеть, как купе. Больше нет задранной задней части или напоминаний о стандартном GLE.
Mercedes-Benz GLE Coupé
Причем купе отличается от «полноформата» еще и укрепленными стойками, усиленным каркасом крыши и дополнительной поперечиной в задней части. Он ниже и шире GLE, а также прибавил в длине в сравнении с предшественником, но короче его в колесной базе.
Все дополнительные миллиметры пошли на пользу пространства в салоне и багажного отделения (+70 литров), где стало чуточку свободнее. Погрузочная высота заднего отсека на 59 мм ниже, чем у предыдущей модели, а при наличии пневматической подвески заднюю часть автомобиля можно опустить еще на 50 мм. Увеличили и объем ниш в салоне автомобиля. По обещаниям производителя, крыша не давит на голову задним пассажирам, как можно было бы представить, а узкий задний дверной проем компенсируется широким открытием дверей.
В салоне заметен огромный дисплей, который разделен на две функциональные зоны: приборной панели и мультимедии. Управление стандартно находится на руле или центральной консоли в виде привычного уже рычага. Коробка все так же сделана на американский манер и переключается рычажком под рулем.
Тут есть все последние технологии компании от беспроводной зарядки и AppleCarPlay с AndroidAuto до систем активной помощи водителю. В этом поколении GLE Coupé теперь оснащен ультрасовременной оптикой, которая позволяет освещать до 650 метров перед автомобилем и имеет широкий угол захвата, в комплексе с «умным» светом позволит водителю совсем не беспокоиться об освещении.
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