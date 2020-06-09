Skoda Octavia получила вседорожную версию (фото)

Skoda Octavia четвертого поколения, чья официальная премьера состоялась в ноябре 2019 года, получила вседорожную версию Scout. Этот универсал хорошо подходит для поездок вне города.

От стандартной версии Skoda Octavia Scout отличается передним и задним бамперами, а также черным пластиковым обвесом, который идет внизу по всему периметру машины. Octavia Scout имеет 18-дюймовые колесные диски. В качестве опции покупателям предложат 19-дюймовые колесные диски.

Дорожный просвет у Octavia Scout по сравнению со стандартной версией увеличен на 15 мм. Кроме того, этот автомобиль теперь может буксировать прицеп с грузом до 2 000 кг.

Салон тоже немного изменили. Он стал более индивидуальным. Чтобы подчеркнуть индивидуальность, в салоне есть несколько надписей «Scout».



Octavia Scout

В линейку двигателей входят несколько агрегатов. Это двигатели 2.0 TDI мощностью 150 л.с., 2.0 TDI Evo мощностью 200 л.с., а также двухцилиндровый TSI мощностью 190 л.с. Будет возможность купить версию с полным приводом. Официальная премьера Skoda Octavia Scout намечена на июль. Тогда же Skoda объявит стоимость этой новинки.