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Суд отменил “низкие” нормы потребления газа без счетчиков. Об этом сообщает в FACEBOOK советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.
2 июня Шестой апелляционный административный суд отменил «заниженные» нормы потребления газа (куб. м):
Теперь действуют «завышенные»:
“Экспертный совет Министерства энергетики по поручению и.о. Министра энергетики Ольги Буславец работает над изучением вопросов о реальных нормах потребления и по принуждению операторов ГРС в максимально короткие сроки установить счетчики газа тем потребителям, которые не имеют учета. Правда, последний вопрос больше относится к НКРЭКУ и Комитету по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Украины, который возглавляет Андрей Герус”, – заметил он.
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