0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 235 0

Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков

Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков

Суд отменил “низкие” нормы потребления газа без счетчиков. Об этом сообщает в FACEBOOK советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.

2 июня Шестой апелляционный административный суд отменил «заниженные» нормы потребления газа (куб. м):

  • плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения – 3,28;

  • плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,39;
  • плита газовая и газовый водонагреватель – 10,49.

Теперь действуют «завышенные»:

  • плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения – 9,8;
  • плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 18,3;
  • плита газовая и газовый водонагреватель – 23,6.

“Экспертный совет Министерства энергетики по поручению и.о. Министра энергетики Ольги Буславец работает над изучением вопросов о реальных нормах потребления и по принуждению операторов ГРС в максимально короткие сроки установить счетчики газа тем потребителям, которые не имеют учета. Правда, последний вопрос больше относится к НКРЭКУ и Комитету по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Украины, который возглавляет Андрей Герус”, – заметил он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что украинцам вернут на счета 190 млн грн в виде переплаты за купленный в прошлый отопительный сезон газ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.