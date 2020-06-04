Суд отменил “низкие” нормы потребления газа без счетчиков. Об этом сообщает в FACEBOOK советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.

2 июня Шестой апелляционный административный суд отменил «заниженные» нормы потребления газа (куб. м):

плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения – 3,28;

плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,39;

плита газовая и газовый водонагреватель – 10,49.

Теперь действуют «завышенные»:

плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения – 9,8;

плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 18,3;

плита газовая и газовый водонагреватель – 23,6.

“Экспертный совет Министерства энергетики по поручению и.о. Министра энергетики Ольги Буславец работает над изучением вопросов о реальных нормах потребления и по принуждению операторов ГРС в максимально короткие сроки установить счетчики газа тем потребителям, которые не имеют учета. Правда, последний вопрос больше относится к НКРЭКУ и Комитету по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Украины, который возглавляет Андрей Герус”, – заметил он.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что украинцам вернут на счета 190 млн грн в виде переплаты за купленный в прошлый отопительный сезон газ.

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