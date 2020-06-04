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В "Слуге народа" сообщили, на сколько повысили некоторые соцвыплаты

В "Слуге народа" сообщили, на сколько повысили некоторые соцвыплаты

Верховная Рада увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения.

Об этом сообщила пресс-служба партии “Слуга народа” в Telegram

Пенсионеры. Теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен.

Дети. Пособие семьям, воспитывающим детей с инвалидностью:

  • до 6 лет – 6226,5 гривны;
  • от 6 до 18 лет – 7763 гривны.

Выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

  • до 6 лет – 4447,5 гривны;
  • от 6 до 18 лет – 5545 гривен.

Кроме того, парламент предоставил одноразовую возвратную помощь малообеспеченным семьям с условием возврата через два года. Размер такой выплаты составляет почти 70 тысяч гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела.

Справка Finance.ua:

  • Женщины, имеющие детей с инвалидностью и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста, получают “право выйти” на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет.
  • В Минсоцполитики заявили о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения, представив вариант накопительных пенсий.

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По материалам Finance.UA
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