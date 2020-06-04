В "Слуге народа" сообщили, на сколько повысили некоторые соцвыплаты

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Верховная Рада увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения.
Об этом сообщила пресс-служба партии “Слуга народа” в Telegram
Пенсионеры. Теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен.
Дети. Пособие семьям, воспитывающим детей с инвалидностью:
Выплаты для детей, над которыми установлена опека или попечительство:
Кроме того, парламент предоставил одноразовую возвратную помощь малообеспеченным семьям с условием возврата через два года. Размер такой выплаты составляет почти 70 тысяч гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела.
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