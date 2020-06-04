Межбанк: факторы, которые серьезно повлияют на рынок

Середина рабочей недели снова пройдет достаточно нестандартно на валютном рынке. Есть много новостей и факторов, которые серьезно повлияют на настроения участников торгов и опосредованно на курс.

Вот основные:

1) Транш МВФ. После многочисленных переносов, недомолвок и дополнительных условий – наконец-то вчера ночью руководство фонда приняло решение о выделении Украине $2,1 млрд в виде первого транша по программе Stand-by на общую сумме $5 млрд. Это ускорит получение страной и других денег международных организаций и поддержит бюджет в период карантина. Но значительное число дополнительных условий для получения следующих траншей (ориентировочно осень и зима этого года, а остаток – в 2021 году) – обещает Украине “жаркую” политически насыщенную жизнь уже в ближайшее время;

2) Расчеты по аукциону Минфина по ОВГЗ. Сегодня день расчетов за купленные вчера инвесторами бумаги на общую сумму 17,8 млрд гривен (в том числе на 353,3 млн евро). Такие значительные денежные потоки – существенно повлияют на ресурсный и опосредованно валютный рынок и сыграют в пользу нацвалюты;

3) Хозяйственная деятельность клиентов и действия нерезидентов. Компании уже вышли после спячки из-за трех выходных (6-8 июня Украина отмечала Троицу) и сегодня их активность на рынке возрастет. Кроме этого, вчера на торгах были замечены и нерезиденты, которые продолжают постепенно выходить из украинских облигаций и покупают валюту. Именно их покупки в сочетании с ростом спроса на валюту со стороны крупных импортеров – подыграли росту котировок во вторник 9 июня и у нас есть основания утверждать, что и сегодня они будут активно выходить на межбанк с покупками доллара и евро. Это сработает против гривны и увеличит статистику торгов. По нашим прогнозам объемы операций на межбанке сегодня вырастут до $240-250 млн при заключении до 600-640 сделок и более;

4) Предстоящее решение ФРС США. Это повлияет на все рынки – от золота до всех других сырьевых рынков, а также на фондовый и валютный. В том числе – на пару евро/доллар и опосредованно на курс гривны относительно евровалюты.

Спекулянты продолжат играть в формате «в две стороны» и подстраиваясь под действия крупных игроков — пытаться снова раскачать котировки как доллара, так и евро. Тем более, что предстоящие решения ФРС будут провоцировать продолжение валютных ралли по евро/доллар. Нацбанк продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на торгах.

По нашим прогнозам, в среду коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,50-26,75 гривен с периодическими существенными колебаниями котировок в моменты выхода на торги крупных игроков.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,64 / 26,66

евро – 30,24 / 30,26

российский рубль – 0,3878 / 0,3883

Курсы валют на Межбанке

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