Налог на прибыль могут заменить налогом на выведенный капитал

Национальный совет реформ на первом заседании рассмотрит введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

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“Если говорить простыми вещами, это значит, что если ты реинвестируешь деньги, ты не платишь налог. Налог будет уплачиваться только, если эти деньги тратятся и выводятся дивидендами”, – отметил он.

Ольшанский подчеркнул, что кризис – удобное время для введения этого налога.

“Предприятия задекларируют очень большие убытки из-за карантина. Если мы сейчас сделаем новый подсчет, то выяснится, что прогнозы по налогу на прибыль в 2020, 2021, а может, и в 2022 году будут существенно пересмотрены. Мы получим меньше налога”, – подчеркнул он.

По мнению чиновника, налог будет стимулировать внутренние инвестиции. При этом потерь бюджета от замены налога с учетом кризиса не будет.

“Мы должны вытащить себя за волосы сами из этого кризиса. В Украине достаточно людей, которые могут инвестировать, нужны только две вещи: чтобы они верили в будущее и чтобы они знали, что их инвестиции будут защищены”, – заявил Александр Ольшанский.