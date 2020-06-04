Налог на прибыль могут заменить налогом на выведенный капитал

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Национальный совет реформ на первом заседании рассмотрит введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.
Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.
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“Если говорить простыми вещами, это значит, что если ты реинвестируешь деньги, ты не платишь налог. Налог будет уплачиваться только, если эти деньги тратятся и выводятся дивидендами”, – отметил он.
Ольшанский подчеркнул, что кризис – удобное время для введения этого налога.
“Предприятия задекларируют очень большие убытки из-за карантина. Если мы сейчас сделаем новый подсчет, то выяснится, что прогнозы по налогу на прибыль в 2020, 2021, а может, и в 2022 году будут существенно пересмотрены. Мы получим меньше налога”, – подчеркнул он.
По мнению чиновника, налог будет стимулировать внутренние инвестиции. При этом потерь бюджета от замены налога с учетом кризиса не будет.
“Мы должны вытащить себя за волосы сами из этого кризиса. В Украине достаточно людей, которые могут инвестировать, нужны только две вещи: чтобы они верили в будущее и чтобы они знали, что их инвестиции будут защищены”, – заявил Александр Ольшанский.
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