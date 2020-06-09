0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Страны Европы по чистоте пляжей

Страны Европы по чистоте пляжей

Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы. Об этом говорится в докладе Европейского агентства окружающей среды.

Согласно исследованию, почти 85% из 22,2 тысяч пляжей, проверенных организацией в 2019 году, оказались с “отличным” качеством воды.

Качество воды на пляжах в прибрежных зонах в среднем выше, чем на пляжах внутренних водоемов — озер, рек, прудов и так далее.

При этом больше всего пляжей с высоким качеством воды зафиксировано на Кипре. На 99,1% пляже островного государства вода оценивается как “отличная”. На втором месте — Австрия.

В то же время уровень пляжей с “плохим” качеством воды в Европе оценивается в 1,3%, согласно докладу. С 2013 года этот показатель улучшился незначительно, тогда он составлял 2%.

Среди стран с наихудшим качеством воды на пляжах в Европе — Польша.

“Регулярная проверка и оценка качества воды для купания играют важную роль для обеспечения того, чтобы мы поддерживали уже и так очень высокое ее качество в Европе и при необходимости принимали меры для борьбы с загрязнением воды”, — сказал исполнительный директор Европейского агентства окружающей среды Ханс Бруйнинкс.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.