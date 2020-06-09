Страны Европы по чистоте пляжей

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Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы. Об этом говорится в докладе Европейского агентства окружающей среды.
Согласно исследованию, почти 85% из 22,2 тысяч пляжей, проверенных организацией в 2019 году, оказались с “отличным” качеством воды.
Качество воды на пляжах в прибрежных зонах в среднем выше, чем на пляжах внутренних водоемов — озер, рек, прудов и так далее.
При этом больше всего пляжей с высоким качеством воды зафиксировано на Кипре. На 99,1% пляже островного государства вода оценивается как “отличная”. На втором месте — Австрия.
В то же время уровень пляжей с “плохим” качеством воды в Европе оценивается в 1,3%, согласно докладу. С 2013 года этот показатель улучшился незначительно, тогда он составлял 2%.
Среди стран с наихудшим качеством воды на пляжах в Европе — Польша.
“Регулярная проверка и оценка качества воды для купания играют важную роль для обеспечения того, чтобы мы поддерживали уже и так очень высокое ее качество в Европе и при необходимости принимали меры для борьбы с загрязнением воды”, — сказал исполнительный директор Европейского агентства окружающей среды Ханс Бруйнинкс.
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