Страны Европы по чистоте пляжей

Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы. Об этом говорится в докладе Европейского агентства окружающей среды.

Согласно исследованию, почти 85% из 22,2 тысяч пляжей, проверенных организацией в 2019 году, оказались с “отличным” качеством воды.

Качество воды на пляжах в прибрежных зонах в среднем выше, чем на пляжах внутренних водоемов — озер, рек, прудов и так далее.

При этом больше всего пляжей с высоким качеством воды зафиксировано на Кипре. На 99,1% пляже островного государства вода оценивается как “отличная”. На втором месте — Австрия.

В то же время уровень пляжей с “плохим” качеством воды в Европе оценивается в 1,3%, согласно докладу. С 2013 года этот показатель улучшился незначительно, тогда он составлял 2%.

Среди стран с наихудшим качеством воды на пляжах в Европе — Польша.

“Регулярная проверка и оценка качества воды для купания играют важную роль для обеспечения того, чтобы мы поддерживали уже и так очень высокое ее качество в Европе и при необходимости принимали меры для борьбы с загрязнением воды”, — сказал исполнительный директор Европейского агентства окружающей среды Ханс Бруйнинкс.