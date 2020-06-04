Всемирный банк обновил прогноз для экономики Украины на 2020 год

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Экономика Украины вследствие кризиса, связанного с коронавирусом, сократится в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2%.
Такой обновленный макропрогноз обнародовал Всемирный банк.
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“Глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, прогресса в проведении основных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах”, – говорится в документе.
Согласно ему, в следующем году рост украинской экономики возобновится с темпом 3%, что ниже ожидаемых ВБ темпов восстановления мировой экономики в 4,2%.
Банк уточнил, что по сравнению с предыдущим прогнозом в январе этого года он ухудшил ожидания динамики ВВП Украины в этом году на 7,2 процентных пункта (п.п.), а в следующем – на 1,2 п.п.
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