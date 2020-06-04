Межбанк: как "просыпался" рынок после трех выходных

Вторник на валютном рынке прошел менее динамично, чем ожидалось, но при этом интересно. Сработали как внешние, так и внутренние факторы. За день курс доллара вырос почти на 5 копеек – с 26,59/26,62 до 26,645/26,665 гривен, а евро при продаже сразу на 27 копеек – с 29,9616/29,9954 до 30,2447/30,2674 гривен.

Из внешних факторов сработало продолжение валютных ралли по паре евро/доллар на международных рынках (на момент написания статьи евро подорожал до 1,1352 доллара), что и отразилось опосредованно на котировках евровалюты относительно гривны.

Из внутренних, в первые пару часов торговля была вялой (клиенты и банки еще “не проснулись” после трех выходных), и лишь к 12 часам межбанк оживился за счет выхода нескольких крупных покупателей. Именно они своими действиями спровоцировали рост котировок, который быстро закончился как только они ушли с рынка. НБУ не стал вмешиваться в ситуацию, излишка особого не было, а спрос не угрожал особым взлетом курса.

Неплохие результаты показал аукцион по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на сумму 17,8 млрд гривен, среди которых и на 353,3 млн евро с доходностью 2,2% годовых. А гривневые бумаги размещались под 9% – 10,80% годовых.

Ход торгов

Предложение не превышало спрос с самого начала сессии и с утренних 26,59/26,62 гривен доллар к 11 часам вырос до 26,605/26,635. К 12:00 курс вырос за счет выхода нескольких крупных покупателей ( как местных компаний, так и нерезидентов). Пока они покупали необходимые объемы, доллар подорожал до 26,64/26,66 гривен, а затем уже плавно дрейфовал в пределах узкого коридора 26,635-26,645/26,655 – 26,665 почти до конца сессии. Завершились торги уровнем 26,645/26,665 гривен за доллар и 30,2447/30,2674 гривен за евро.

Главные события 9 июня на межбанке:

доллар с утренних 26,59/26,62 к концу дня подорожал до 26,645/26,665 гривен;

НБУ не выходил на торги;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,6404 гривен, а официальный на 10 июня установлен на отметке 26,6412 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,64/ 26,66

евро – 30,08 / 30,10

российский рубль – 0,3870 / 0,3875

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1356 / 1,1358

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