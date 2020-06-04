Redmi представила свой первый роутер с Wi-Fi 6

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Компания Redmi представила свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6, который получил название Redmi AX5 Wi-Fi 6.
Роутер от Redmi обладает широким спектром возможностей и может использоваться в системе умного дома, рассказывает gizmochina.
Новый маршрутизатор поставляется с четырьмя независимыми антеннами и усилителем, который увеличивает уровень сигнала на 4 дБ и увеличивает покрытие на 50 процентов. Роутер позволит скачать фильм в высоком разрешении всего за 8 секунд со скоростью 1775 Мбит/с, что примерно на 52% быстрее, чем по Wi-Fi 5.
Он также поставляется с поддержкой Mesh Networking и Mixed Networking и может работать с Wi-Fi 6 маршрутизаторами Xiaomi (Mi Router AX1800 и Mi Router AX3600). Redmi AX5 Wi-Fi 6 оснащен пятиядерным процессором корпоративного класса производства Qualcomm, изготовленным с использованием 14-нм техпроцесса. Роутер получил отдельный нейронный блок NPU для аппаратного ускорения.
Компания также подтвердила, что устройство оптимизировано для подключения 128 устройств, включая устройства умного дома. Настраивать устройство можно со смартфона, а стоит гаджет всего 32 доллара.
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