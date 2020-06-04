В Киев прибыл первый контейнерный поезд Китай — Украина

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“Укрзализныця” приняла первый контейнерный поезд из Китая – он 8 июня прибыл на станцию Киев-Лиски.
Об этом заявил и. о. председателя правления УЗ Иван Юрик, передает пресс-служба компании.
По его словам, расстояние в 9 тысяч километров через территории 4 стран поезд преодолел за 15 суток.
“Исторический момент – принят первый контейнерный поезд Китай – Украина. Несмотря на усиление торгово-экономических отношений между нашими странами, важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки – это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении Китай – Украина”, – сказал он.
В составе поезда – 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером. Этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
Отмечается, что через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай – страны Европейского Союза.
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